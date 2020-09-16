Hamas'tan Gazze'ye saldıran İsrail'e uyarı

İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri, "Filistin tarafından füze atılması üzerine, aralarında bir silah imalathanesi ve bir askeri üssün bulunduğu Hamas hedeflerini vurduk" açıklamasını yaptı.

Saldırının ardından açıklamada bulunan Hamas, "İsrail işgali, halkımıza ve direniş alanlarımıza yönelik herhangi saldırının bedelini ödeyecek. Bu saldırılara doğrudan yanıt verilecek. İşgalcilerin saldırılara devam ettiği ölçüde yanıtlarımızın ölçeğini artıracak ve genişleteceğiz" dedi.