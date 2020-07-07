Hamas ve Hizbullah'tan İsrail'e karşı ortak mücadele çağrısı

Hamas ve Hizbullah, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakı planının Filistin halkına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek kınadı ve bu plana karşı birleşik cephe oluşturma çağrısı yaptı.

PressTV'de yer alan habere göre, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a pazartesi günü mektup yazan Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh, İsrail'in Filistin davasına oluşturduğu tehdide dikkat çekti.

Hizbullah tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Filistin halkı, bu plana meydan okuma gücüne sahiptir. Arap ve Müslüman ülkelere ve dünyadaki özgür halklara, işgalcilerin Filistin halkına karşı düzenli olarak yaptığı saldırıya karşı hızlıca harekete geçme çağrısı yapıyoruz" denildi.

Lübnanlı El Manar haber sitesine göre, mektup, Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ahmed Abdül Hadi ve Hizbullah'ın Filistin İşleri Başkanlığı delegesi Hasan Hoballah tarafından iletildi.

İki örgüt, İsrail'e karşı birlik olmaya hazır olduklarını belirtti.

Hizbullah'ın Filistin halkının İsrail işgaline karşı mücadelesini desteklediğini belirten Hoballah, Filistin davasına karşı yapılan tüm saldırıların geri püskürtüleceğini belirtti.