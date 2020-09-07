Hamas ve Hizbullah liderleri Lübnan'da görüştü

Pazar günü Hizbullah’ın Medya İlişkileri Ofisi’nden yapılan açıklamada Hizbullah Genel Sekreteri Seyid Hasan Nasrallah’ın, beraberindeki heyetle birlikte Hamas lideri Haniye ve yardımcısı Salih Aruri’yi ağırladığı açıklandı.

Görüşmede iki liderin Filistin, Lübnan ve bölgedeki siyasi ve askeri gelişmelerle birlikte, ‘‘başta yüzyılın anlaşması ve Arap rejimlerinin Siyonist devletle ilişkilerini normalleştirmeleri olmak üzere Filistin davasının karşı karşıya olduğu tehlikeler’’ hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

İsrail basının küresel terör cephesi kurma girişimi olarak yorumladığı görüşme sırasında Nasrallah ve Haniye, her türlü baskı ve tehditle başa çıkabilmek için Direniş Ekseni’nin istikrarının önemine vurgu yaparak, Hizbullah ve Hamas arasında ‘‘iman, kardeşlik, cihat, sabır ve ortak kadere dayanan’’ sağlam ilişkilerin altını çizdi.

Yapılan açıklamada görüşmenin ne zaman gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, Haniye Lübnan’da bulunan Filistinli direniş gruplarıyla görüşmek üzere geçtiğimiz Salı günü, 27 yıl sonra Beyrut’a gelmişti. Haniye Çarşamba günü İslami Cihad lideri Ziad Nahalah ve parlamento sözcüsü Nabih Bari ile görüşmüştü.