Hamas liderinden Biden'a Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçme çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a Yüzyılın Anlaşması'ndan vazgeçme çağrısı yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni seçilen yönetimden, Yüzyılın Anlaşması planından, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararından vazgeçmesini istiyoruz" dedi.

Joe Biden'i, ABD'nin Filistin halkına dönük adaletsiz politikalarından vazgeçmeye çağıran Heniyye, şunları kaydetti:

"Geçen yıllarda Filistin halkı ABD yönetiminin İsrail yandaşlığından çok çekti. Başkan Trump ve maiyetindekiler, Filistinlilerin ulusal hakları pahasına İsrail'i desteklemede en aşırı gidenler oldu."

Heniyye ayrıca, başta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yapılan yardımların durdurulması olmak üzere Filistinli mülteciler meselesinin tasfiye edilmesine ilişkin alınan kararların iptal edilmesi, Filistin halkının iradesine saygı duyulması ve İsrail'le normalleşme sürecine girmesi için bölge ülkelerine yapılan baskıdan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Yüzyılın Anlaşması" planını kamuoyuna duyurmuştu.