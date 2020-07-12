Hamas komutanı İsrail'e kaçtı iddiası

Suudi Arabistan’ın Al-Arabiya kanalı, kıdemli bir Hamas komutanının deniz yoluyla İsrail’e kaçtığını ileri sürdü.

Haberde, Hamas’ın seçkin deniz birliklerinden birinin sorumlusu olan Muhammed Ömer Ebu Acva’nın 2009’dan bu yana İsrail’le işbirliği yaptığı ve hassas belgelere sahip olduğu iddia edildi.

Al-Arabiya, ayrıca Acva’nın kaçmasının ardından Hamas’ın örgütün silahlı kanadına mensup on altı kişiyi de tutukladığını ileri sürdü.

Hamas ise yayınladığı açıklamada, iddiaları yalanlayarak, İsrail’in çıkarına yapılmış yalan haberler olduğunu savundu. Hamas sözcüsü Hazem Kassem ‘‘Al-Arabiya kanalı Gazze’deki iç cepheyi istikrarsızlaştırarak işgale hizmet eden dedikodular yayıyor’’ diye konuştu.