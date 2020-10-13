Hamas: İsrail bedelini ödeyecek

Hamas'tan İsrail'in kuzeyindeki Eshel Cezaevi'nde bulunan Filistinli tutuklulara karşı insanlık suçu işlendiği açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "İşgalci, bunun bedelini ödeyecektir. Direniş, İsrail'in tutuklulara yönelik saldırılarına karşı koymaya hazır" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu bünyesindeki "Metzada" adlı özel askeri birliğin Filistinli mahkumların bulunduğu Eshel Hapishanesine baskın düzenleyerek mahkumlara saldırdığını söyledi.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i 'idari tutuklu' 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.