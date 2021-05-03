Hamaney'den ses kaydı sızdırılan Zarif'e: ABD'nin sözlerinin tekrarıdır

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in sızdırılan ses kaydına ilişkin açıklama yaptı.

Ses kaydına ilişkin Zarif'i eleştiren Hamaney, "Bu, bir İslam Cumhuriyeti yetkilisi tarafından yapılmaması gereken büyük bir hataydı. Bu sözler, ABD'nin sözlerinin tekrarıdır" dedi.

Hamaney, "Dünyanın hiçbir yerinde dış siyaseti dışişleri bakanlığı belirlemez. Kararlar veren ve siyaset yapan daha yüksek düzeyde yetkililer var. Dışişleri bakanlığı buna elbette dahil olur" diye konuştu.

Zarif'in Kasım Süleymani'ye ilişkin sözleri hakkında açıklama yapan Hamaney, "Kasım Süleymani, bölgede yaptıklarıyla, İslam Cumhuriyeti'nin bağımsız bir politika yürütmesini sağlamıştır. Bunu onuruyla yapmıştır" dedi.

Zarif, sızdırılan söyleşide, İran Devrim Muhafızları'nın ve Tahra'nın nükleer dosyasının dış siyasette kendisinden daha fazla nüfuzu olduğunu söylemişti. Zarif, Irak'ta ABD tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülen Devrim Muhafızları liderlerinden Kasım Süleymani'nin dış siyasetteki nüfuzunun çok fazla olmasından şikayet etmişti.

Hamaney'in sözlerinin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Zarif, sızdırılan konuşması nedeniyle özür diledi.

İran, söz konusu söyleşinin sızdırılmasıyla ilgili 15 kişiye seyahat yasağı getirmişti. Söyleşinin, devlet kayıtları için yapıldığı ve yayına açık olmadığı duyurulmuştu.