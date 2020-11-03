Hamaney'den ABD seçimi açıklaması: İşte ABD demokrasisi budur

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'deki seçimler ve İran-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamaney, "ABD'deki durumu izlemek ilginç. Görevdeki başkan, bunun tarih boyunca en hileli ABD seçimi olduğunu söylüyor. Bunu kim söylüyor? Seçimleri düzenleyen başkan. Rakibi ise, Trump'ın hile yapabileceğini söylüyor. İşte Amerikan demokrasisi budur" dedi.

Sputnik'in haberine göre Hamaney, ABD seçim sonuçlarının İran'ın politikalarını etkilemeyeceğini ancak İslam Cumhuriyeti için risk taşıdığını ifade ederek, "(Seçim sonucu) Bizi ilgilendirmiyor, yani politikamızı hiç etkilemeyecek. Kim kazanırsa kazansın ABD'ye yönelik politikamızı etkilemeyecek. Politikamız net ve iyi hesaplanmış. Gelen ve giden kişilerin hiçbir etkisi olmayacak" diye konuştu.

Hamaney, ABD için "Böyle bir imparatorluk uzun sürmeyecek. Bir rejim bu noktaya ulaştığında, daha fazla yaşamayacağı ve yok olacağı aşikardır" dedi.