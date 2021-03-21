Hamaney: Obama zamanında ABD’ye güvendik ama sözlerini tutmadılar

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinde Nowruz adıyla kutlanan yeni yılın başlangıcı dolayısıyla yaptığı konuşmada İranlıların yaptırımların bir süre daha devam etmesine hazır olması gerektiğini söyledi.

Tahran’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için önce ABD’nin yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini belirten Hamaney, ABD’nin sözlerine güvenmediklerini ifade etti.

Hamaney “Obama zamanında Amerika’ya güvendik ve taahhütlerimizi yerine getirdik. Ama onlar bunu yapmadılar. Amerikalılar kağıt üstünde yaptırımların kaldırılacağını söylediler ancak uygulamada yaptırımları kaldırmadılar” dedi.

“Onların verdiği sözlerin bizim için itibarı yok” diyen Hamaney şunları kaydetti:

“Kağıt üstünde yaptırımların kaldırıldığını söylediler ama bizimle sözleşme imzalamak isteyen her şirkete bunun tehlikeli ve riskli olduğunu anlattılar. Yatırımcıları korkutup kaçırdılar.”

Hamaney, ülkesinin ABD yaptırımlarının gerçekten kaldırıldığını teyit ettikten sonra nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine sorunsuz olarak geri döneceğini açıkladı.

“Bizim sabrımız çok ve hiç acelemiz yok” diyen Hamaney, İranlı yetkililere de “Yaptırımların yerinde kalacağını varsaymalı ve ülke ekonomisini buna göre planlamalısınız” diye seslendi.

ABD'de Trump yönetiminin İran'a karşı "maksimum baskı" politikasının boşa çıktığını belirten Hamaney, aynı politikayı Biden yönetiminin devam ettirmesi durumunda bu yönetimin de başarısızlığa uğrayacağını söyledi.

Hamaney ayrıca Haziran ayında İran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın azaltılması için yabancı istihbarat servislerinin manipülasyonlar yaptığını savunarak halka seçime katılım çağrısında bulundu.