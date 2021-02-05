'Hamaney nükleer silahı haram sayan fetvayı kaldırabilir'

Eski İranlı diplomat Emir Musavi, Lübnan devlet televizyonunda verdiği bir söyleşide İsrail veya ABD'nin “tehlikeli” adımlar atması halinde İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silah edinilmesini, geliştirilmesini veya kullanılmasını engelleyen dini fetvayı tersine çevirebileceğini söyledi.

2003 fetvası uyarınca, nükleer silahlar İran'da İslam'a aykırı kabul ediliyor.

Lübnan menşeli el-Mayadeen TV'in haberine göre Musavi, "Gelişen şartlara göre fetva verilir. Bu nedenle, Amerikalılar ve Siyonistler tehlikeli bir şekilde hareket ederse fetvanın değişebileceğine inanıyorum” dedi.

2018'de Trump yönetimi altında ABD tek taraflı olarak İran nükleer anlaşmasından çekildi ve İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya koydu. ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin İran’la nükleer anlaşmaya yeniden başlamaya olumlu bakabileceğini ancak ülkenin füze programını da kapsayan daha geniş bir anlaşma talep edeceğini belirtti.

Mülakat sırasında Musavi, eski ABD başkanı Barack Obama'nın İran Devrim Muhafızları tarafından 2011 yılında Amerikan insansız hava aracının düşürülmesinin ardından "İran'la nükleer anlaşmayı imzalamak zorunda kaldığını" iddia etti. Musavi bunun sebebi olarak Obama'nın o dönem "Nobel Ödülü kazanmak için çabalamasını" gösterdi.

Musavi, "İran liderliğinin acelesi olmadığını" belirterek, "İran, [ABD Başkanı] Joe Biden'i ön koşul olmaksızın [İran Nükleer Anlaşmasına] dönmeye zorlamak için kullanabileceği bazı önemli kartlar tutuyor" dedi.

“Amerikalılar yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve yaptırımları kaldırmayı erteledikçe, İran nükleer ve savunma yeteneklerini daha da geliştirecek. Uluslararası toplumun kaybedecek olanın İran olmayacağına inanıyorum ”diye ekledi Musavi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price Salı günü verdiği brifingde, ABD ve İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına dönüşü için “uzun bir yol” olduğunu söyledi. Price ayrıca, Biden'in "çok net" olduğunu da sözlerine ekledi.

Reuters'in haberine göre, Salı günkü bir raporda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın uranyumu zenginleştirerek ve yeraltı Natanz fabrikasına yeni santrifüjler kurarak son haftalarda nükleer programını hızlandırmaya devam ettiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Pazartesi günü CNN'e verdiği söyleşide İran'ın nükleer silah üretme niyetinde olmadığını eğer öyle bir niyeti olsaydı "bir süre önce" zaten yapmış olacağını söyledi.