Hamaney: Nükleer anlaşmanın devamı için ABD tüm yaptırımları kaldırmalı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Nükleer Anlaşması olarak anılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Hamaney, anlaşmanın tüm taahhütlerine uyduklarını, bu yüzden koşulları belirleyecek olan taraf olduklarını ve anlaşmanın devamı için ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

Hamaney'in açıklaması şöyle:

"Nükleer anlaşmada koşulları belirleyecek olan taraf İran'dır, çünkü anlaşmanın tüm taahhütlerine uymuştur. Koşulları taahhütlere uymayan ABD ve 3 Avrupa ülkesi belirleyemez.

Eğer İran'ın masaya dönmesini istiyorlarsa, ABD tüm yaptırımları kaldırmalı. Bu uygun bir şekilde yapılır ve biz de bunu doğrularsak taahhütleri uygulamaya tekrar başlarız"

The side with the right to set conditions to #JCPOA is Iran since it abided by all its commitments, not US or 3 European countries who breached theirs.

If they want Iran to return, US must lift all sanctions. We'll verify & if it's done properly, we’ll return to our commitments. — Khamenei.ir 🇮🇷 (@khamenei_ir) February 7, 2021

Nükleer anlaşma

İran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.