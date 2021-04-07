Hamal köyüne kül yağıyor: 'Nefes alamıyoruz, gereken yapılsın'

Sivas'ın Kangal ilçesindeki Hamal köyünde şu anda Konya Şeker tarafından işletilen elektrik üretim santralinin külü köyün üzerine yağıyor.

Nefes almakta güçlün çektiklerini, küllerin tüm köyü kapladığını anlatan köylüler bir an önce sorunun çözülmesini ve küllerin kapatılmasını istedi.

soL'a konuşan köy muhtarı Kanber Selvi, 40 yıla yakındır santralin işletildiğini söyledi. Şu anda 80 kişinin köyde yaşadığını ancak yazın sayının arttığını belirten Selvi, "Rüzgar esince santral çalışmasa da külün üzeri örtülmediğinden doğrudan bize geliyor" dedi. Selvi, "Çözüm basit aslında. Maden işliyor, onun hafriyatı bile örtülse kapanır kül. Hatta üzerine ekilebilecek yem bitkileri, yonca da var ama yapılmıyor" diye konuştu.

Hamal Köyü

'Santralin ardından nüfus giderek azaldı'

İstanbul'daki Hamal Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Veli Uğur da bölgedeki yaşam alanlarının yok olduğunu belirterek, santral açıldıktan sonra insanların köyü terk ettiklerini anlattı.

Uğur, "Konya Şeker işletiyor santrali. Santral uzun zamandır çalışıyor. Bölgede yaşam alanları yok oldu diyebiliriz. Kül olduğu gibi köyün üzerine çöküyor. İnsanlar nefes alamaz oldu. Şu anda yaşayan az ama bu sayı yazın artıyor tabii. Aslında Kangal'ın en büyük köylerindendi fakat santral açıldıktan sonra giderek nüfus azaldı" dedi.

Kangal'daki termik santral, faaliyetleri "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurulan santraller arasında yer alıyordu. Bacalarda halihazırda filtre bulunmadığı öğrenildi.