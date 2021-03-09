Haluk Levent'ten müzik emekçilerine destek

Haluk Levent, elde edeceği reklam gelirini Birlik Sendikası üyesi ihtiyaç sahibi müzik emekçileriyle paylaşacak.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası, müzisyen Haluk Levent işbirliğiyle gerçekleştirilecek projenin ilk görüşmesinin yapıldığını duyurdu.

Sendika, Levent'in önümüzdeki günlerde elde edeceği reklam gelirini sendikaya üye olan ihtiyaç sahibi müzik emekçileriyle paylaşarak sendikalaşmaya ve müzik emekçilerine desteğini sunacağını aktardı.

 

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