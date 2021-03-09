Haluk Levent'ten müzik emekçilerine destek

Birlik Sendikası, müzisyen Haluk Levent işbirliğiyle gerçekleştirilecek projenin ilk görüşmesinin yapıldığını duyurdu.
Sendika, Levent'in önümüzdeki günlerde elde edeceği reklam gelirini sendikaya üye olan ihtiyaç sahibi müzik emekçileriyle paylaşarak sendikalaşmaya ve müzik emekçilerine desteğini sunacağını aktardı.
🔴Sendikamız ve Haluk Levent işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz projenin ilk görüşmesini yaptık.@haluklevent önümüzdeki günlerde elde edeceği reklam gelirini sendikamıza üye olan ihtiyaç sahibi müzik emekçileriyle paylaşarak sendikalaşmaya ve müzik emekçilerine desteğini sunacak. pic.twitter.com/d2kTm2hqj5— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) March 9, 2021