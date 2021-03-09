Haluk Levent'ten müzik emekçilerine destek

🔴Sendikamız ve Haluk Levent işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz projenin ilk görüşmesini yaptık.@haluklevent önümüzdeki günlerde elde edeceği reklam gelirini sendikamıza üye olan ihtiyaç sahibi müzik emekçileriyle paylaşarak sendikalaşmaya ve müzik emekçilerine desteğini sunacak. pic.twitter.com/d2kTm2hqj5