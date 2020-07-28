Haluk Kırcı'nın sözleri RTÜK gündeminde: Suçu ve suçluyu övme suçu işlenmiştir

Bahçelievler Katliamcısı Haluk Kırcı'nın 23 Temmuz tarihinde Haber Global'deki ''Julide Ateş ile 40 Dakika'' programında sarf ettiği sözler, RTÜK gündemine taşındı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, programda “suçu ve suçluyu övme” suçunun işlendiğini dile getirerek kanalın cezalandırılmasını istedi. RTÜK Başkanlığı’na konuyla ilgili başvuruda bulunan Taşcı, “Haluk Kırcı’ya bir ‘kahraman’ gibi davranıldı” ifadesini kullandı.

Bugün yapılacak RTÜK toplantısında konunun gündeme gelmesini isteyen RTÜK üyesi Taşçı, ''Bugün yapılacak Üst Kurul toplantısında konunun ele alınmasını isteyen Taşcı, “Dönemin en acı can kırımlarından biri olan Bahçelievler Katliamı’nda masum yedi öğrenci gencimiz vahşice yaşamdan koparılmıştır. Bu katliamın en kilit isimlerinden olan Haluk Kırcı’nın ekrana çıkarılarak, en ufak bir pişmanlık bile göstermeden ve dile getirmeden bu katliamı savunmasına olanak sağlandığı yayının hemen ardından toplumun geniş bir kesiminde infial yaratmıştır” diye konuştu.

Sunucu hakkında da ceza verilmesi istendi

İlhan Taşçı, RTÜK başkanlığına sunduğu dilekçede program sunucusunun hatalı olduğunu belirterek, ''Sunucudan beklenen katliamın ardındaki güçlere, güç ilişkilerine, tetiği çektiren asil faillere yönelik sorular sormasıdır. Program sunucusunun olayı küçümser, genel geçer bir soru yöneltip anlatılanlar karşısında sorularla hiçbir şekilde müdahale etmeden katliam hükümlüsüne ekranda istediği gibi kendi ‘hikayesini’ anlatmasına olanak sağlanması suçu ve suçluyu övme fiilini oluşturmuştur'' ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Haber Global'den Jülide Ateş'in sunduğu 40 adlı programa çıkan 7 TİP'li gencin katili ve Susurluk faillerinden Haluk Kırcı, katliamı ve mafya bağlarını canlı yayında savunmuş, Bahçelievler Katliamı'nın "intikam" olduğunu söyleyerek, "Kayıp Susurluk" çantası sorusuna ise "Ben icat ettim" yanıtını vermişti.