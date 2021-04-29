Halkın sağlığını tehlikeye atıyorlar: Listenin başında et ve süt ürünleri yer alıyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in taklit ve tağşişli ürünlere yönelik soru önergesini cevaplayan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılı rakamlarını paylaştı.

2020 yılında yapılan denetimlerde 435 firmaya ait 788 parti üründe taklit, tağşiş ve tehlikeli madde tespit edildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu ürünlerden 651 parti üründe taklit ve tağşiş yaptığı, 137 parti üründe ise kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde değiştirildiği tespit edilmiştir” dedi.

Sertel’in “En çok taklit ve tağşiş yapılan ürünler hangileridir” şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Pakdemirli, bu ürün gruplarının et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile bitkisel yağlar olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, taklit, tağşiş ve insan hayatını tehlikeye atacak ürün üreten firmalara 7255 sayılı Kanun ile 5996 sayılı Kanunun 40’ncı maddesinin 1’nci fıkrasının (a) ve (1) bentlerinde yapılan değişiklik kapsamında “men yaptırımı” cezası getirildiğini söyledi.