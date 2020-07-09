Halkın Sağlığı: Tarım ilacı değil zehir

Milyonlar açlık içinde yaşarken, bir kısmı da çeşitli insan üretimi zehirlere maruz kalarak kanser ve diğer hastalıklara yakalanıyor. Kimisi çalıştığı iş yerinde, kimisi yaşadığı kentin hava kirliliği nedeniyle, kimisi de daha çok kâr hırsı nedeniyle adeta bir doğa katliamı aracı haline gelen tarım zehirleri nedeniyle hastalanıyor.

Halkın Sağlığı’nda bu hafta tarım zehirleri ele alınıyor. Programda, insanlığın doğaya zarar vermeden, insan ve hayvan sağlığını koruyarak biyolojik yöntemlerle de tarım yapabilecek bilgi birikimine sahip olduğu, zehirlere mahkum olmadığı vurgulanıyor. Ardından dünyadan ve ülkemizden öne çıkan sağlık haberleri de Halkın Sağlığı’nda.



https://soundcloud.com/tkpninsesi/halkin-sagligi-tarim-ilaci-degil-zehir

https://open.spotify.com/episode/6DgUkXGxE28uIDxjqXN3CQ

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/halkın-sağlığı-tarım-ilacı-değil-…