Halkın Sağlığı: Covid-19 gerçekleri

Halkın Sağlığı'nda bu hafta medyada yanıltıcı bilgilerin çok fazla yer bulabilmesi nedeniyle COVID-19 ile ilgili bazı gerçekleri tekrar dile getirip kamuoyunda yanlış bilinen bazı konulara açıklık getiriliyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve önlemler, aşı çalışmaları, salgın yönetiminde başarılı olan ülkeler gibi öne çıkan konular gündemde.

Ardından dünyadan ve ülkemizden öne çıkan sağlık haberleri de yine Halkın Sağlığı’nda bizlerle.

Soundcloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/halkin-sagligi-covid-19-gercekleri



Spotify: https://open.spotify.com/episode/2jsriXg6gRbd1BIvHukPc0?si=DB90jlQURwiA…



Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr&i=1…