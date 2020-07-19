Halkın paraları bu dörtlüye akıyor: AKP'nin ihale şebekesi...

Önceki gün basına yansıyan bir haberde "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) bu yılın en büyük ihalesi Kalyon Holding’e verildi" ifadesi yer aldı.

İhale, 1 milyar 133 milyon 797 bin TL teklif veren Kalyon Holding’e verildi.

Söz konusu ihale, AKP iktidarında inşaat zengini olan ve halkın milyarlarca lirasını cebine indiren patron gruplarını yeniden akıllara getirdi.

Neredeyse yapılan tüm "mega inşaat" projelerinde yer alan AKP imtiyazlısı patron gruplarının başında son ihaleyi alan Kalyon, "halkın a... koyacağız" diyen Mehmet Cengiz'in şirketi Cengiz Holding, TFF Başkanlığı'na getirilen Nihat Özdemir'in Limak'ı ve yine AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kolin Holding.

Bu dört şirketin son yıllarda aldığı tüm ihaleleri tek bir liste altında topladık ve halkın cebinden toplanan milyarlarca liranın bu patronların cebine nasıl aktarıldığını listeledik.

İşte o patron grupları ve AKP'den aldıkları ortak ve "bireysel" ihaleler:

Limak

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak, AKP iktidarı döneminin özelleştirme vurguncularından. Daha önce ağırlıklı altyapı inşaatı yapan grup, AKP iktidara geldikten sonra iki kritik özelleştirmeden büyük vurgun vurdu. Tekel alkollü içkiler bölümünü 292 milyon dolara alan Mey İçki’nin ortakları arasında Limak da vardı. Mey İçki 2006 yılında 810 milyon dolara ABD’li TPG’ye satıldı. Tekel’in fabrikaları devredildiğinde stoklarda bulunan içkilerin özelleştirme bedeline yakın olduğu söyleniyordu. Limak’ın özelleştirme vurgunu Tekel’den ibaret değil. TMSF bünyesindeki çimento fabrikalarının alınması, elektrik üretim santralleri, elektrik dağıtım bölgelerine ek olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletme hakkı da AKP dönemi kıyakları arasında yer aldı. 4 milyar doların üzerinde cirosu olan grup, söz konusu büyüklüğü çok büyük oranda AKP iktidarına borçlu.

İşte Limak'ın AKP'den aldığı ihaleler:

Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale otoyolu

Artvin-Erzurum Yolu I. Kısım

Yusufeli Barajı ve HES

Gürsöğüt 1-2 Barajı ve HES

Terkos-İkitelli İsale Hattı

Çetintepe Barajı İkmali

İmamoğlu Sulaması 4. Kısım

İstanbul Havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı

Cengiz Topel Havaalanı

Uşak Havaalanı Altyapı inşaatı

Balıkesir Havaalanı F-16 Tesisatı inşaatı

Çandarlı Limanı

Limakport



Çetin Barajı ve HES

Banta Barajı

Adatepe Barajı

Burgaz Barajı

Arkun Barajı

Karacasu Barajı

İkizdere Barajı

Uzunçayır Barajı

Ankara İçme Suyu II. Merhale Projesi Gerede Sistemi



Kuzey Marmara Otoyolu

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı

Ankara YHT

Ankara-Sivas YHT

Gaziantep Çevreyolu

Adana-İzmir Organize Sanayi Bölgesi Altyapı inşaatı

Mersin Stadyumu

İstanbul Teknopark

Kalyon

Kalyon da yine AKP iktidarının imtiyazlı şirketleri arasında. Elektrik üretiminin yanı sıra elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinde ortaklığı bulunan şirket, DSİ, İSKİ ve belediyelerden de yüksek tutarlarda altyapı projesi almasıyla biliniyor.

İşte Kalyon'un aldığı ihaleler:

İstanbul Havalimanı

KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı

Kuzey Marmara Otoyolu

Tanap 4

THY destek binaları

Sabuncubeli Tüneli

Metrobüs ulaşım hattı inşaatı

Dudullu-Bostancı metrosu

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı

Nurdağı-Islahiye yolu

Çanakkaleye-Ezine-Ayvacık yolu

Gayrettepe 3. Havalimanı metro

Kirazlı-Halkalı metrosu

Marmaray

Gaziray

Antalya raylı sistem

İstanbul Uluslararası Finans Merkeszi

Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Başakşehir Stadyumu

Taksim Meydanı düzenleme inşaatı

Menemen-Aliağa-Çandarlı



Kürtün HES

Torul HES

Ordu HES

Kalan ve Aksu HES

Cengiz

Halka ettiği küfürle bilinen Mehmet Cengiz’in Cengiz Holdingi, ulaştırma ve enerji projelerinde yıldızını parlatırken en büyük piyangoyu Seydişehir Alüminyum özelleştirmesiyle kazandı. AKP iktidarındaki tüm "mega projelerde" adı ilk anılan şirketlerden olan Cengiz'in ihalelerinden bir bölüm şöyle:

Rize-Artvin Havalimanı

İstanbul Havalimaın

Ordu-Giresun Havalimanı

Kuzey Irak Duhok, Kuveyt, Erbil Havalimanları

Gümüşhane Çevre yolu

Kuzey Marmara Otoyolu

Maçka-Karahava yolu

İstanbul-Şile/Ağva yolu

Hopa-Kemalpaşa yolu

Ayder Ilıcası yolu



Ankara-İzmir hızlı tren Eşme-Salihli kesimi

Bandırma-Bursa-Ayazma Demiryolu

Ankara-İstanbul hızlı tren t26 tüneli

Gayrettepe-İstanbul metrosu

Gebze-Halkalı banliyo hattı

Ankara-Sivas demiryolu projesi

Ankara-İstanbul hızlı tren hattı

Yerköy-Yozgat-Sivas demiryolu

İstanbul Taksim-4 Levent metrosu



Beyhan 2 barajı ve HES

Gözeler Regülatörü

Yusufeli Barajı ve HES

Aşağı Kaleköy Barajı ve HES

Ilısu Barajı ve HES

Beyhan Barajı ve HES

Köprü Barajı ve HES

Atasu Barajı ve HES



Zigana Tüneli

Ovit Tüneli

Çamlıca Tüneli

Ilgaz Tüneli

Akkuyu Nükleer Santral Limanı

Giresun Limanı

Ereğli Limanı

Alanya Yat Limanı

Hopa Limanı



Oymapınar HES işletmesi

Eti Bakır AŞ Murgul HES işletmesi

Samsun Doğalgaz Çevrim Enerji Santrali

Eti Alümünyum

Cenal Enerji Santrali

Kolin

Koloğlu kardeşlerin şirketi Kolin’in hikayesi, pek çok altyapı ihalesinde, elektrik dağıtım bölgelerinde ortaklık yaptığı Limak ve Cengiz ile benziyor. Elektrik santralleri, elektrik dağıtımı, oteller…

İşte Kolin'in aldığı ihalelerin bir bölümünün listesi: