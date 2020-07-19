Halkın paraları bu dörtlüye akıyor: AKP'nin ihale şebekesi...

Önceki gün basına yansıyan bir haberde "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) bu yılın en büyük ihalesi Kalyon Holding’e verildi" ifadesi yer aldı.
İhale, 1 milyar 133 milyon 797 bin TL teklif veren Kalyon Holding’e verildi.
Söz konusu ihale, AKP iktidarında inşaat zengini olan ve halkın milyarlarca lirasını cebine indiren patron gruplarını yeniden akıllara getirdi.
Neredeyse yapılan tüm "mega inşaat" projelerinde yer alan AKP imtiyazlısı patron gruplarının başında son ihaleyi alan Kalyon, "halkın a... koyacağız" diyen Mehmet Cengiz'in şirketi Cengiz Holding, TFF Başkanlığı'na getirilen Nihat Özdemir'in Limak'ı ve yine AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kolin Holding.
Bu dört şirketin son yıllarda aldığı tüm ihaleleri tek bir liste altında topladık ve halkın cebinden toplanan milyarlarca liranın bu patronların cebine nasıl aktarıldığını listeledik.
İşte o patron grupları ve AKP'den aldıkları ortak ve "bireysel" ihaleler:
Limak
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak, AKP iktidarı döneminin özelleştirme vurguncularından. Daha önce ağırlıklı altyapı inşaatı yapan grup, AKP iktidara geldikten sonra iki kritik özelleştirmeden büyük vurgun vurdu. Tekel alkollü içkiler bölümünü 292 milyon dolara alan Mey İçki’nin ortakları arasında Limak da vardı. Mey İçki 2006 yılında 810 milyon dolara ABD’li TPG’ye satıldı. Tekel’in fabrikaları devredildiğinde stoklarda bulunan içkilerin özelleştirme bedeline yakın olduğu söyleniyordu. Limak’ın özelleştirme vurgunu Tekel’den ibaret değil. TMSF bünyesindeki çimento fabrikalarının alınması, elektrik üretim santralleri, elektrik dağıtım bölgelerine ek olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletme hakkı da AKP dönemi kıyakları arasında yer aldı. 4 milyar doların üzerinde cirosu olan grup, söz konusu büyüklüğü çok büyük oranda AKP iktidarına borçlu.
İşte Limak'ın AKP'den aldığı ihaleler:
- Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale otoyolu
- Artvin-Erzurum Yolu I. Kısım
- Yusufeli Barajı ve HES
- Gürsöğüt 1-2 Barajı ve HES
- Terkos-İkitelli İsale Hattı
- Çetintepe Barajı İkmali
- İmamoğlu Sulaması 4. Kısım
- İstanbul Havalimanı
- Sabiha Gökçen Havalimanı
- Cengiz Topel Havaalanı
- Uşak Havaalanı Altyapı inşaatı
- Balıkesir Havaalanı F-16 Tesisatı inşaatı
- Çandarlı Limanı
- Limakport
- Çetin Barajı ve HES
- Banta Barajı
- Adatepe Barajı
- Burgaz Barajı
- Arkun Barajı
- Karacasu Barajı
- İkizdere Barajı
- Uzunçayır Barajı
- Ankara İçme Suyu II. Merhale Projesi Gerede Sistemi
- Kuzey Marmara Otoyolu
- Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
- Ankara YHT
- Ankara-Sivas YHT
- Gaziantep Çevreyolu
- Adana-İzmir Organize Sanayi Bölgesi Altyapı inşaatı
- Mersin Stadyumu
- İstanbul Teknopark
Kalyon
Kalyon da yine AKP iktidarının imtiyazlı şirketleri arasında. Elektrik üretiminin yanı sıra elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinde ortaklığı bulunan şirket, DSİ, İSKİ ve belediyelerden de yüksek tutarlarda altyapı projesi almasıyla biliniyor.
İşte Kalyon'un aldığı ihaleler:
- İstanbul Havalimanı
- KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı
- Kuzey Marmara Otoyolu
- Tanap 4
- THY destek binaları
- Sabuncubeli Tüneli
- Metrobüs ulaşım hattı inşaatı
- Dudullu-Bostancı metrosu
- Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı
- Nurdağı-Islahiye yolu
- Çanakkaleye-Ezine-Ayvacık yolu
- Gayrettepe 3. Havalimanı metro
- Kirazlı-Halkalı metrosu
- Marmaray
- Gaziray
- Antalya raylı sistem
- İstanbul Uluslararası Finans Merkeszi
- Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Başakşehir Stadyumu
- Taksim Meydanı düzenleme inşaatı
- Menemen-Aliağa-Çandarlı
- Kürtün HES
- Torul HES
- Ordu HES
- Kalan ve Aksu HES
Cengiz
Halka ettiği küfürle bilinen Mehmet Cengiz’in Cengiz Holdingi, ulaştırma ve enerji projelerinde yıldızını parlatırken en büyük piyangoyu Seydişehir Alüminyum özelleştirmesiyle kazandı. AKP iktidarındaki tüm "mega projelerde" adı ilk anılan şirketlerden olan Cengiz'in ihalelerinden bir bölüm şöyle:
- Rize-Artvin Havalimanı
- İstanbul Havalimaın
- Ordu-Giresun Havalimanı
- Kuzey Irak Duhok, Kuveyt, Erbil Havalimanları
- Gümüşhane Çevre yolu
- Kuzey Marmara Otoyolu
- Maçka-Karahava yolu
- İstanbul-Şile/Ağva yolu
- Hopa-Kemalpaşa yolu
- Ayder Ilıcası yolu
- Ankara-İzmir hızlı tren Eşme-Salihli kesimi
- Bandırma-Bursa-Ayazma Demiryolu
- Ankara-İstanbul hızlı tren t26 tüneli
- Gayrettepe-İstanbul metrosu
- Gebze-Halkalı banliyo hattı
- Ankara-Sivas demiryolu projesi
- Ankara-İstanbul hızlı tren hattı
- Yerköy-Yozgat-Sivas demiryolu
- İstanbul Taksim-4 Levent metrosu
- Beyhan 2 barajı ve HES
- Gözeler Regülatörü
- Yusufeli Barajı ve HES
- Aşağı Kaleköy Barajı ve HES
- Ilısu Barajı ve HES
- Beyhan Barajı ve HES
- Köprü Barajı ve HES
- Atasu Barajı ve HES
- Zigana Tüneli
- Ovit Tüneli
- Çamlıca Tüneli
- Ilgaz Tüneli
- Akkuyu Nükleer Santral Limanı
- Giresun Limanı
- Ereğli Limanı
- Alanya Yat Limanı
- Hopa Limanı
- Oymapınar HES işletmesi
- Eti Bakır AŞ Murgul HES işletmesi
- Samsun Doğalgaz Çevrim Enerji Santrali
- Eti Alümünyum
- Cenal Enerji Santrali
Kolin
Koloğlu kardeşlerin şirketi Kolin’in hikayesi, pek çok altyapı ihalesinde, elektrik dağıtım bölgelerinde ortaklık yaptığı Limak ve Cengiz ile benziyor. Elektrik santralleri, elektrik dağıtımı, oteller…
İşte Kolin'in aldığı ihalelerin bir bölümünün listesi:
- Yusufeli Barajı
- Soma Kolin Termik Santral
- Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi İnşaatı
- Bingazi Ovası Su Dağıtım Projesi - Libya
- Bingazi Pompa İstasyonu - Libya
- Aycacık-Küçükkuyu-Küçükkuyu-Ezine yolu
- Başpınar-Gaziantep (Gaziray projesi)
- Gayrettepe-İstanbul yeni havalimanı metro hattı inşaatı
- Marmaray CR3 Gebze-Söğütlüçeşme, Kazlıçeşme-Halkalı hatlarının iyileştirilmesi
- Artvin-Erzurum Devlet Yolu
- Kuzey Marmara Otoyolu
- Güney Al-Mutlaa kenti ana yollar ve altyapı hizmetleri -Kuveyt
- Yeni ABD Büyükelçilik kompleksi
- Sığacık Yat Limanı
- İncirlik Hava Üssü aile lojmanları renovasyonu
- Adnan Menderes Havalimanı OG-AG Sistemleri Tesisi
- Ana Regional Hastanesi /Afganistan -ABD Savunma Bakanlığı projesi
- DSİ-Hotamış Depolaması İnşaatı işi
- Yalnızardıç Barajı ve HES
- Çandarlı Limanı
- Akköy 2 HES
- Yaprak Regülatörü ve HES
- Harran Ovası Sulaması 6. Kısım inşaatı
- Yukarı Harran Ocası Ana Kanal İnşaatı
- Çayyolu Depo Sahası Yapım
- Ankara-Sivas Demiryolu projesi Kırıkkale-Yerköy arası
- Ankara Hızlı Tren Garı
- Köseköy-Gebze Hızlı Tren hattı rehabilitasyon, inşaat işi
- Tandoğan-Keçiören Metrosu
- İzmir-Çeşme Mordoğan-Karaburun yolu