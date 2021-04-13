Halkbank’ın ABD’deki temyiz duruşması görüldü

ABD’de New York İkinci Bölge Mahkemesi’ndeki Halkbank temyiz davasında, tarafların sözlü savunmalarını yaptığı duruşma görüldü.

Bu davanın ”emsalsiz’ olduğunu ve ABD tarihinde savcılığın ilk kez yabancı bir devlete karşı dava açtığını ancak bankanın “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında yargılanamayacağını savunan Halkbank avukatları ABD hükümetinin banka üzerinde cezai yargılama yapmaya yetkisi olmadığını ve Türkiye ile kamu bankası olan Halkbank’ın dokunulmazlık açısından “eş anlamlı” olduklarını ifade etti ve ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Halkbank’ın “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında ABD’de yargılanıp yargılanamayacağına daha sonra karar verilecek.

Halkbank üzerine atılı İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için banka işlemlerinde usulsüzlük yapmak, kara para aklama ve komplo kurma suçlamalarını reddetmişti.

ABD’li savcılar bankayı petrol gelirini altına ve ardından İran’ın çıkarlarına fayda sağlamak için nakde çevirmekle ve bu gelirleri aklamak için sahte gıda sevkiyatları belgelemekle suçlamışlardı.

Ayrıca savcılar Halkbank’ın İran’ın 20 milyar dolar para transferi yapmasına yardım ettiğini ve bu paranın en azından 1 milyar dolarının ABD finans sistemi kanallarından geçirilerek aklandığını iddia etmişlerdi.