Halkbank'a ABD'den kötü haber: Tüm talepleri reddedildi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden davada reddi hakim başvurusu Hakim Richard Berman tarafından daha önce reddedilen Halkbank’ın bir üst mahkemeye yaptığı başvuru sonuçlandı.

Bankanın reddi hakim konusunda alınan kararın bozulması talebi de reddedildi.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, Halkbank bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Ancak başvuru reddedildi. Üç üst mahkeme hakiminin aldığı, önceki gün açıklanan karar sonrasında, Halkbank’ın bundan sonra üst mahkemelere yapacağı yeni bir başvuru şansı bulunmadığı belirtildi.

28 Şubat’ta seçilecek 12 kişilik jüri heyetiyle birlikte, New York’ta devam eden Halkbank davası, 1 Mart’ta başlayacak seri duruşmalarla karara bağlanmış olacak.

Hakim Berman, Halkbank’ın daha önce ABD’de yargılanamayacağı, özel ve ayrıcalıklı yargılanma ve davanın düşürülmesi talebi konusunda yaptığı başvuruları reddetmişti.

Rıza Sarraf, Mehmet Hakan Atilla ve Halkbank davasını başından beri takip eden New York Barosu avukatı Cahit Akbulut, önümüzdeki Mart ayında yapılacak jürili seri duruşmalarda karara bağlanacak Halkbank davasının büyük bir olasılıkla banka aleyhine sonuçlanacağını öngördüğünü söyledi.

Halkbank'a yönelik suçlamalar neler?

Geçen yıl Ekim ayında Halkbank aleyhine New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada şu suçlamalara yer verilmişti:

''ABD‘yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak, ‘Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı’ İran’a para transferleri yaparak ihlal etmek için komplo kurmak, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankacılık ve finans sistemini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak.''

Halkbank aleyhinde 15 Ekim 2019 tarihinde açıklanan 45 sayfalık iddianamede, Halkbank yönetiminin hükümetin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu da iddia edilmişti.

Halkbank’ın 2012-2016 yılları arasında İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğal gaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir tezgahın, paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına yardımcı olduğu ve bunun da ABD yaptırımlarının ihlalini oluşturduğu iddia edilmişti.

İddianamede Halkbank’ın yaptığı transferlerin yaklaşık 20 milyar doları bulduğu öne sürülmüştü.