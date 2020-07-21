Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın mahkumiyet cezası onandı

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkındaki mahkumiyet kararını onadı.

DW Türkçe’nin haberine göre, ABD’nin İran yaptırımlarının delinmesine ilişkin davada yargılanan Atilla, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından Mayıs 2018’de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Atilla’nın avukatları, bu kararı temyize götürmüştü.

Jürinin kararını desteklemek için yeterli kanıt olduğu sonucuna varan üst mahkeme, bu nedenle bölge mahkemesinin kararını onadı.

Böylece Atilla'nın 32 aylık cezası kesinleşmiş oldu. Atilla 28 ay hapiste kalmıştı.