Halkbank davasında kritik gün

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde yeni haftanın ilk günü 12 Nisan’da yapılacak duruşmada Halkbank’ın avukatları ve savcılar üst mahkemenin üç hakimi Raymond J. Lohier, Jr., Susan L. Carney ve William J. Nardini’nin karşısına çıkacak. Hukukçular duruşmada mahkeme heyetinin nihai kararını vermesini beklemediklerini belirttiler.

VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre mahkeme heyeti, Halkbank’ın, ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında ABD’de yargılanmayacağıyla ilgili başvurusuyla ilgili tarafların görüşlerini dinleyecek. Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde duruşma telekonferans aracılığıyla yapılacak.

İstinaf mahkemesi hakimleri, tarafların iddia, savunma ve hukuki argümanlarını sözlü olarak dinleyecek. Savcılık ve Halkbank’ın avukatları üst mahkeme hakimlerinin iddia ve savunmalarıyla ilgili sorularını da yanıtlayacak.

Halkbank davasını yakından takip eden hukukçular, 12 Nisan öğleden sonra New York’taki üst mahkemede yapılacak duruşmayı VOA Türkçe’ye oldukça kritik olarak değerlendirdiler. Hukukçular duruşmada mahkeme heyetinin nihai kararını vermesini beklemediklerini belirttiler.

Hukukçular, duruşmada mahkeme heyetinin taraflardan ek savunma ve delil isteyebileceğini ya da tarafların duruşmadaki sözlü beyanlarını dinlemelerinin ardından kısa bir süre içinde kararlarını taraflara yazılı olarak açıklayabileceklerini belirttiler.

VOA Türkçe’ye görüşlerini aktaran hukukçular, üst mahkemenin Halkbank’ın itirazını değerlendirdiğini ancak bu kararın bankanın lehine bir sonuç çıkması anlamına gelmediğini belirterek, üst mahkemede Halkbank’ın ABD’de yargılanamayacağıyla ilgili bir kararın çıkmasının beklenilmediğini ifade ettiler.

Hukukçular, daha önce aynı dava dosyasının diğer sanıkları Hakan Atilla ve Rıza Sarraf’ın benzeri itirazlarının hem federal hem de istinaf mahkemelerinde reddedildiğini belirterek, üst mahkemeden Halkbank lehine bir sonuç çıkmasını oldukça düşük bir ihtimal olarak gördüklerini vurguladılar.

Süreç nasıl işleyecek?

Üst mahkeme eğer Halkbank’ı haklı bulursa, bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci duracak ve dava tamamen düşecek. Üst mahkeme Halkbank aleyhine karar verirse dava alt mahkemede görülmeye devam edecek.

En son jürili seri duruşma takvimi belirleyen alt mahkeme, Halkbank’ın yargı sürecine kaldığı yerden devam edecek. Bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, daha önce belirlediği jürili seri duruşmaların başlama tarihini 3 Mayıs olarak açıklamıştı.

Hukukçular, üst mahkemenin kararının Halkbank aleyhine çıkması halinde daha önce alt mahkemenin belirlediği duruşma takviminin değiştirilerek daha ileri bir tarihe ertelenebileceği ön gördüklerini de belirttiler.