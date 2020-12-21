Halka yasaklanan Saraçoğlu Mahallesi’nde dizi çekimleri sırasında yangın çıktı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, panolarla halkın girişine kapatılan ve içerde restorasyon adı altında inşai faaliyetlerin yapıldığı Cumhuriyet’in simge mekanı Saraçoğlu Mahallesi’nde yangın çıktığını duyurdu.

Halkın girmesi yasaklanan Saraçoğlu Mahallesi’nde, TRT’de yayınlanan "Teşkilat" dizisinin çekildiği ve 17 Aralık Perşembe günü saat 22.00’de çekim yapılırken yangın çıktığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, "Tarihi mahallede yangın çıkartma senaryosu, gelecekte bir kundaklamanın olabileceğine dair senaryonun alt yapısıdır. Emlak GYO, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

Tarihi mahallede 'yangın çıkartma' senaryosu

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

"17 Aralık Perşembe günü TRT’de yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisinin çekimlerini yapmak için saat 22.00 sularında Dip Sokak’taki binalara girmişler. Emlak GYO’dan izin almışlar. Senaryoda yatak odasında yangın çıkacakmış. Gece saat 01.40’ta yangını söndürerek çıkmışlar. Ancak gece saat 03.00 sularında yangın çıkmış ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı müdahale ederek yangını söndürmüş.

Emlak GYO, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Tarihi mahallede yangın çıkartma senaryosu, gelecekte bir kundaklamanın olabileceğine dair senaryonun alt yapısıdır. Tarihi mahallede TRT’de çekilen ‘Teşkilat’ dizisine neden izin verilmektedir? Saraçoğlu Mahallesi, sizin yangın senaryonuzun sahnesi değildir. Saraçoğlu Mahallesi’nden elinizi çekin. Saraçoğlu Mahallesi tescilli kültür varlığıdır, sizin filmlerinizin seti değildir."