Halka kömür diye taş dağıtmışlar!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin'de halka dağıtılan kömürün taş çıktığını belirtti, soru önergesi verdi.

Antmen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde Mersin Erdemli’den birçok muhtar ve vatandaşın konuyu kendisine şikayet ettiğini belirterek “Kömür çuvallarının üzerinde üretici firma olarak Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi yazmaktadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da bahsi geçen kömürlere uygunluk belgesi verilmiştir. İki bakanlığın sorumluluğunda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür dağıtma işinde çuvallamışlar. İki Bakanlık; yani iki elleriyle bir işi becerememişler. Dağıtılan kömürler yanmıyor. Vatandaşın ocağını söndürdüler yetmedi söndürdükleri ocaklarda yanmayacak kömür dağıtıyorlar. Bildiğiniz taşı dağıtmışlar. Bir de tabi taşı alıp devlete kömür diye satanlar var demek. Devleti ve halkı soyan kimler? Hangi firmalar? Kimlere yakınlar? Bunlar ortaya çıkartılmalı” ifadesini kullandı.

Antmen’in paylaştığı videoda bir vatandaşın “Devlet soyulmuş resmen. Sabaha kadar uğraştım yanmıyor. Kömürün dışındaki is yanıyor bembeyaz taş kalıyor. Kömür değil bu. Vatandaş korkuyor, şikayet etmiyor. Korku imparatorluğunda yaşıyoruz” dediği görüldü.

Antmen'in önergesinde yer alan sorular şu şekilde:

- Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi Mersin Erdemli’de dağıtılan bu kömürleri hangi maden ocaklarından çıkartmıştır? Bu maden ocaklarının içerisinde işletme devri yapılan ya da özelleştirilmiş olan ocaklar bulunmakta mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve hangi şirketlerle bu anlaşmalar yapılmıştır?

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömürlerin içerisinde ithal kömür bulunmakta mıdır? Varsa bu kömürler hangi ülkelerden hangi firmalar aracılığı ile ithal edilmektedir? Bu ithalatlarda son 5 yılda ne kadar ödeme yapılmıştır?

– Vatandaşlara dağıtılan kömürün uygunluk kontrolleri neden yapılmamıştır? Sorumlular honuyla ilgili herhangi bir inceleme başlatmayı düşünmekte misiniz?