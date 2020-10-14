Halk TV'ye 'Bahçeli'ye hakaret' cezası

RTÜK, Halk TV hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü.

"Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programı değerlendiren Üst Kurul, Mehmet Çilingiroğlu’nun canlı yayında sarf ettiği “ Ankara'nın Tabipler Odası diyor biz de diyor dört bin tane vaka görüyoruz Ankara'da sadece diyor. Oradan Bahçeli çıkıyor diyor ki, Tabipler Odası'nı kapatmamız lazım, Anayasa Mahkemesi'ni kapatmamız lazım. İmparatorluk mu kuruyorsun lan. Ne biçim böyle bir şey olabilir mi ya?” şeklindeki ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığını öne sürdü.

RTÜK, kanalın "Yayın hizmetleri,….İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiğine karar verdi.

Karar sonrası Halk TV'ye idari para cezası uygulanacak.