Halk TV'den Olay TV açıklaması: Haber tümüyle asılsızdır

Yayın hayatına başlayalı bir ay olan ve hükümete yakın isimlerin baskıları sonucu kapanması kararı aldığı iddia edilen Olay TV'ye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Medyaradar'ın haberine göre, Olay TV’nin Halk TV’yi satın alacağı öne sürüldü.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ise söz konusu iddiayı yalanladı. Cafer Mahiroğlu, "Olay TV’nin Halk TV’yi satın aldığı yönündeki haber tümüyle asılsızdır. Belli bir amaca hizmet ettiği izlenimi veren bu haber spekülasyondan ibarettir” dedi.

Halk TV de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı. Halk TV, "Bir ‘medya’ sitesinde Olay TV’nin Halk TV’yi satın aldığı yönünde çıkan ‘haber’ külliyen yalandır. Yanlış demiyoruz, yalandır, hayal ürünüdür. Bir ‘medya’ sitesinin, gazeteciliğin en temel kuralı olan kontrol mekanizmasını işletmeden haber yapabilmesi kendisi açısından en hafif tabirle hazindir” açıklamasında bulundu.