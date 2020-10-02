Halk TV Enver Aysever'in işine son verdi 

Halk TV’de “Ayrıntılar” adlı programı sunan gazeteci Enver Aysever, Halk TV ile ilişkisinin kesildiğini açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Enver Aysever, “Az önce @halktvcomtr yönetimi tarafından kurumla ilişkimin kesildiği tarafıma bildirildi. Görev yapan arkadaşlara başarı dilerim. İzleyici dostlarıma teşekkür ederim” dedi.
Az önce @halktvcomtr yönetimi tarafından kurumla ilişkimin kesildiği tarafıma bildirildi. Görev yapan arkadaşlara başarı dilerim.— Enver Aysever (@enveraysevera) October 2, 2020
İzleyici dostlarıma teşekkür ederim. https://t.co/tgKqZe0wJR