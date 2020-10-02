Halk TV Enver Aysever'in işine son verdi 

Enver Aysever, Halk TV ile ilişkisinin kesildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Halk TV’de “Ayrıntılar” adlı programı sunan gazeteci Enver Aysever, Halk TV ile ilişkisinin kesildiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Enver Aysever, “Az önce @halktvcomtr yönetimi tarafından kurumla ilişkimin kesildiği tarafıma bildirildi. Görev yapan arkadaşlara başarı dilerim. İzleyici dostlarıma teşekkür ederim” dedi.