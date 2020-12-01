Halk nefes almakta zorlanıyor

Düzce’de hava kirliliği giderek artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, Düzce’de 24- 27 Kasım'da "hassas" seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım'da "sağlıksız" boyuta ulaştı.

DHA'nın 30 Kasım'da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği "kötü" seviyesine kadar çıktı.

Hava kirliliğinin yükselmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden "Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir" uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğunu bildirildi.

Kentte yaşayanlar kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi.