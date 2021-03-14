Halk ÇED toplantısını yaptırmadı, Maden ve Petrol İşleri Cengiz Holding'e ruhsatı verdi

Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Maden İşletmeleri’nin Bayramiç’te kuracağı altın ve bakır maden işletmesine ruhsat verildi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinin Muratlar, Hacıbekirler, Halilağa köylerini kapsayan ve Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilecek olan altın ve bakır madeni projesinin ÇED toplantısı 15 Eylül’de Hacıbekirler Köyü’nde yapılmak istenmiş ancak toplantı halkın tepkisi nedeniyle yapılamamıştı.

Hacıbekirler Köyü’nde yapılmak istenen ÇED toplantısı halkın tepkisi nedeniyle yapılamamıştı.

10 Mart’ta Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sayfasında yayımlanan "uygun bulunan işletme ruhsatı talepleri" listesine göre köylülerin ve yöre halkının istemediği bu proje MAPEG tarafından onaylanarak uygun bulunan işletmeler arasına eklendi.

Cengiz Holding ve Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. tarafından bakır madenciliği olarak öne çıkarılan projenin ruhsat cinsine altının da eklenmesi dikkat çekti.

Kaz Dağları’nda 51 milyon 665 bin metrekarelik bir alanı etkileyecek olan proje sonucunda bölgede 110-120 metre derinliğinde çukurlar açılacak. Proje alanına yalnızca birkaç kilometre mesafede yer alan Muratlar, Hacıbekirler ve Halilağa köylerinin doğrudan etkileneceği proje kapsamında binlerce ağaç kesilecek, içindeki canlılar yok olacak, yeraltı ve yer üstü suları ağır metallerle kirlenecek.