'Halk artık ayrımcı söylemlere prim vermiyor'

Komünist LGBT’ler tarafından düzenlenen “2020 yılı LGBT’ler için nasıl geçti? 2021’den Neler Beklenmeli?” başlıklı etkinlikte, pandemi koşullarında LGBT’lerin maruz kaldığı ayrımcılık temelli baskılar yanında, artan işsizlik, pahalılık, yoksullukla kendini gösteren ekonomik krizin emekçi LGBT’ler üzerindeki etkileri değerlendirildi. Çevrimiçi düzenlenen etkinliğe ilgi büyüktü.

Etkinlikte sunum yapan Berk Ç. “LGBT'ler ayrımcılığa maruz bırakıldı, toplumda kutuplaşma yaratıldı. Kadınlar da bu ayrımcılığın önemli bir nesnesi oldu. Laiklik ve aydınlanma mücadelesini boş bıraktığımızda sermaye düzeni burayı gericilikle dolduruyor. Suriyeli göçmenlerle ilgili saldırılar hiç azalmadı, sürekli milliyetçilikle kriminalize edildiler.” diyerek salgının LGBTler üzerindeki etkisini, yaratılan kutuplaşmayı, HIV pozitif bireylere karşı kullanılan dili, iktidar kurumları tarafından sarfedilen salgının LGBTler ile HIV pozitif bireyler nedeniyle yayıldığı gibi söylemleri hatırlattı.

"Öğrenimlerine uzaktan devam eden lise ve üniversite öğrencisi LGBT gençler teknik ve teknolojik yetersizlikler, üniversite yönetimlerinin sınavlar sırasında mahremiyet hakkını ihlal eden uygulamaları vb. bütün gençlerin yaşadığı benzer problemleri yaşadılar. Bununla birlikte ev içinde ailelerden gördükleri fiziksel-psikolojik baskı ve şiddetin yoğunluğu arttı. Baskı ve şiddet vakalarının yanında, yaşadığı ev ortamında rahatsız ve güvensiz hisseden, cinsiyet kimliklerini ve cinsel yönelimlerini keşif süreçleri sekteye uğrayan, bu konuda sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetinden uzak kalan LGBT gençlerin durumundan da bahsedilmesi gerek. Dersler için veya arkadaşlarıyla görüşmek için gerçekleştirdikleri çevrimiçi buluşmalarda tepki görmemek adına uygulanan otosansür de sık rastlanan sorunlardan bir diğeri."

'2020 yılında her zaman olduğu gibi siyasi iktidar LGBTleri hedef gösterdi'

Salgında sağlık hizmetlerinin sekteye uğramasının özellikle trans geçiş sürecinde olan veya psikolojik destek almak zorunda kalan LGBTlerin eve daha fazla kapanmalarına sebep olduğunu belirten Berk Ç., “İşten çıkarılma korkusunu her zamandan çok yaşadılar. Yapılan araştırmalarda LGBT kimlikli emekçilerin, kamuda ve özel sektörlerde çalışan katılımcıların paylaşımlarından işe alım sürecinde açık olamama durumunun nedenleri arasında, işe alınmama endişesi, nefret söylemiyle karşılaşma ve dışlanma korkusu, işe alındıktan sonra ciddiye alınmama ve dolayısıyla işini yapamama endişesi olduğu anlaşılmaktadır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

2020’yi Komünist LGBTler nasıl geçirdi?

Komünist LGBTlerin 2020’de yaptıkları çalışmalara ilişkin ise “büyük bölümünü evlerimizde izole geçirdiğimiz 2020’de, zamanımızın ve imkânlarımızın el verdiği ölçüde gönüllülerimizle ve yakın ilişkide bulunduğumuz LGBT’ler ile pek çok konu başlığında üretime, bilgi alışverişine ve tartışmaya devam etmeye çalıştık. Önemli günlerde çeşitli yazılar, makaleler, yayınlar gerçekleştirdik. Çevrimiçi buluşmalarımızı düzenli olarak sürdürdük. Sosyal mesafenin ve izolasyonun insan psikolojisini tehdit eder hale geldiği 2020 yılında düzenli olarak bir araya gelerek birbirimize enerji verdik dayanışma sergiledik.” dendi.

Ömür Y., işe alım süreçlerinde kadın ve LGBT’lerin ciddi problemler yaşadığını, Diyanet’in hedefinde mütemadiyen LGBT’lerin yer aldığını, trans erkekler açısından erkeklik normları üzerinden Diyanet’in onay verdiğini belirterek trans kadınların günahkar olduğu söylemleriyle hedef tahtasına oturtulduklarını belirtti. Sadece Diyanet değil, tüm dünyada gerici çevrelerce salgının başından beri virüsün LGBT’ler nedeniyle ortaya çıktığının vurgulandığına değindi. Komünist LGBTlerin temel vurgusunun LGBT’lerin ancak sosyalizmde eşit ve özgür olabilecekleri, cinsiyetsiz topluma sınıfların ortadan kaldırılarak ulaşılabileceği olduğunu vurgulayan Ömür Y., gericilikle aydınlanmacı bir mücadele verildikçe bunların önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

'Halk artık ayrımcı söylemlere prim vermiyor'

Etkinlikte pandemi sürecinde temel insan hakkı olan sağlık hakkı ihlalleri konuşuldu. Katılımcılardan söz alan Kuzey Ç., bu konudaki deneyimlerini aktardı.

Boğaziçi eylemleri sırasında evinden tencere tava çalarken gökkuşağı bayrağı asması sebebiyle gericiler tarafından taciz edilen Ömür Y. komşularının desteği ile saldırının geri püskürtüldüğünü belirterek direnişin getirdiği toplumsal etkilere vurgu yaptı.

Boğaziçi Direnişi ile birlikte LGBTlere terörist damgası vurulması hususunda, Onur Ç, “Gezi direnişinden beri aynı mantıkla hareket edildiğini ancak tam tersine halkın Gezi’de de gördüğümüz gibi toplumsal dayanışmanın ayrımcılığa prim vermediğinin görüldüğünü aktardı. LGBT derneklerinin sol örgütlere mesafesi hususunda sorulan bir soruya bunun aşılması gereken bir sorun olduğu yanıtını verdi. LGBTler’in eşit yurttaşlık taleplerinin sınıfsal olduğunu ve bu talebin ancak sosyalizm ile gerçekten karşılık bulabileceğini hatırlattı.

Mücadeleye çağrı

Etkinlikte işyerinde ayrımcılığa uğrayan emekçi LGBTlerin Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na başvurmaları yönünde çağrı yapıldı. Küba’da LGBT hakları ve sosyalizmin transların sosyal hayata katılımı nezdinde elde edilen başarılardan bahsedildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak etkinliklere çağrı yapılarak dayanışma ve mücadeleyi büyütme sözüyle etkinlik sona erdirildi.

Etkinlik katılımcıların soru cevap ve katkılarıyla sona ererken, “Komünist LGBT’ler eşitlik mücadelesini kimlik yaklaşımının dar ufkuyla sınırlamanın yanlışlığına dikkat çekiyor, emekçi halkın bir parçası olan LGBT’lerin mücadelesinde aydınlanma değerlerinin ve laikliğin vazgeçilmez olduğunu savunuyor, LGBT’lerin gerçek kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu söylüyor ve mücadeleye çağırıyor” denilerek tüm LGBT’ler örgütlü mücadeleye davet edildi.