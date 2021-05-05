Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'nin sahipleri açıklandı.

Buna göre 2021 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülü editörlüğünü Aziz Çelik’in yaptığı “DİSK TARİHİ Kuruluş-Direniş-Varoluş, 1. Cilt (1967-1975)” isimli kitaba verildi.

Ödüllere ve törene ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Değerlendirme sürecini tamamlayan Ödül Seçici Kurulu, 2021 YILI HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜNÜ DİSK Araştırma Merkezi tarafından yayına hazırlanan ve Editörlüğünü Aziz Çelik’in yaptığı “DİSK TARİHİ Kuruluş-Direniş-Varoluş, 1. Cilt (1967-1975)” isimli kitaba vermiştir.

Akademik Destek Ödülü bu yıl iki eser arasında paylaştırılmıştır. Söz konusu eserler;

Burak Yücekaya’ya ait “Hukukun Piyasalaşma Uğrağı Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk Kurumu” konulu yüksek lisans tezi,

Melike Orçin’e ait “Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türk Hukukunda Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya ile İletişim Kurma Hakkı” konulu yüksek lisans tezidir.

Seçici Kurul Teşvik Ödülü bir esere verilmiştir. Söz konusu eser;

Volkan Bora Uğur’a ait “Sanatın Mülkiyeti” konulu makaledir.

Ödül töreni bu sene içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle zoom üzerinden online olarak 6 Mayıs’ta davetliler ile gerçekleştirilecektir.

Çelenk ailesi ve Seçici Kurul üyeleri olarak özgür ve sağlıklı yarınlarda ve birçok yeni eserle 2022 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri töreninde buluşmak üzere…

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu

Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Ali Rıza Aydın, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Av. Dr. Başar Yaltı, Av. Erşen Sansal, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay