Halit Çelenk Hukuk Ödülleri için başvurularda sona yaklaşıldı

"Yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmek" amacıyla verilen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'ne başvurularda son tarihe yaklaşıldı.

1 Ocak 2018 ile 25 Ocak 2021 arasında basılmış veya henüz basılmamış yukarıda belirtilen amaç ve konulu yayın, tez veya her türlü diğer eserle Hukuk Ödülleri'ne başvuru yapılabilecekken, son başvuru tarihi 1 Şubat 2021 olarak açıklandı.

Eserin kendisi, eserin sahibi hakkında tanıtım yazısı ve eser hakkında özet yazısı 1 Şubat 2021 tarihine kadar, kargo yoluyla “HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜ Göreme Sokak No:8/4 Cinnah Caddesi Kavaklıdere Ankara” adresine iletilecek.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'nin Seçici ve Düzenleyici Kurulu şöyle:

Prof. Dr. Rona Aybay

Prof. Dr. Korkut Boratav

Dr. Öğr. Üyesi İlker Kılıç

Av. Erşen Şansal

Av. Başar Yaltı

Av. Barış Aybay

Serpil Çelenk Güvenç

Ali Rıza Aydın

Av. Özlem Şen Abay

http://www.halitcelenk.org

[email protected]

[email protected] com

www.facebook.com/ halitcelenkhukukodulu

www.twitter.com/ halitcelenkodul