Halis Bayancuk'a 22 yıl hapis talebi

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halis Bayancuk Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

Mahkeme başkanı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma ilamını okudu. Sanık Bayancuk’un avukatı Serkan Türkdoğru, “Bozma ilamına direnilmesini talep ederiz. Müvekkilin emir ve talimat yetkisi olup olmadığına ilişkin herhangi bir delil yoktur. Biz müvekkilin beraat etmesi düşüncesindeyiz” dedi.

Savcı mütalaasında Bayancuk’un “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Ne olmuştu?

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "El Kaide silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Halis Bayancuk, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de "DEAŞ silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanıyordu.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesine karar vererek dosyayı Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Halis Bayancuk yargılandığı her iki mahkemedeki davalar, daha önce çeşitli nedenlerle bozularak mahkemelerine iade edilmişti.

Yargıtay sanık Bayancuk’a “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan ceza verilemeyeceğini, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan cezalandırılmasını isteyerek bozma ilamı yayınlanmıştı.