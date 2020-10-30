Halil Sezai'nin tahliyesine karar verildi

İstanbul Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun yargılanmasına başlandı.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları katıldı. Duruşma Halil Sezai'nin savunması alındı.

Mahkeme Halil Sezai'nin 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Halil Sezai'nin "Alenen hakaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.