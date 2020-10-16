Halil Sezai’nin tahliye talebi reddedildi

İstanbul Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Halil Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi kabul ederek 30 Ekim tarihine duruşma günü verdi.
Mahkeme Halil Sezai'nin avukatının tahliye talebini reddederek Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tensip zaptına, sanığın tutukluluk kararına karşı 7 gün içinde üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etme hakkı bulunduğu yazıldı.
Halil Sezai’nin avukatları dün yaptıkları açıklamada “"silahla kasten yaralama suçunun işlenmediğinin kesinlik kazandığını” belirterek tahliye beklediklerini duyurmuştu.