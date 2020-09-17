Halil Sezai’nin basına yansıyan ifadesinde 'ezan' tartışması

Şarkıcı Halil Sezai’nin Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp etmesinin ardından savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Bugün savcılık tarafından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Halil Sezai’nin basına yansıyan savcılık ifadesinde "Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı?" şeklindeki sözlerinin olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası olmadığını belirttiği ve "Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım" diye konuştuğu kaydedildi. Sezai'nin ifadesinde "Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım" dediği kaydedildi.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı’nda ifade veren Halil Sezai’nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i yaklaşık 2 senedir tanıdığını, geçmişte birlikte defalarca yemek yiyip vakit geçirdiklerini belirttiği kaydedilerek Sezai’nin ifadesinden şu sözler aktarıldı:

"Daha sonra bu samimiyetimize güvenerek çekim için bu villayı kullanabileceğimizi düşündüm. Hüseyin Meriç ile görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldım. Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım.

Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey’in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı?' şeklindeki söylemimin olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur.

Tamamen Hüseyin Bey’in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım.”