İstanbul Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan müzisyen Halil Sezai hakkındaki iddianame tamamlandı.
İddianamede Halil Sezai hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.
Haber Merkezi
Halil Sezai'nin 13 yıl 10 aya kadar hapsi istendi
Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.
Haber Merkezi
İstanbul Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan müzisyen Halil Sezai hakkındaki iddianame tamamlandı.
İddianamede Halil Sezai hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.