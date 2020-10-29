Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkacak

İstanbul Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun yargılanmasına yarın başlanacak.

Dava yarın Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

DHA'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Halil Sezai'nin "Alenen hakaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.