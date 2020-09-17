Halil Sezai tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Tuzla’da 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği için bugün Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda savcıya ifade veren şarkıcı Halil Sezai, ifadesinin alınmasının ardından "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sezai bugün avukatı aracılığıyla yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Müvekkilimiz, kamuoyuna karşı olan mahcubiyeti ve şiddetin hiçbir makul açıklaması ve gerekçesi olamayacağına dair inancı sebebi ile konuşmama kararı almıştır” denildi.

Halil Sezai’nin olayın gerçekte "medyaya servis edildiği gibi gerçekleşmediğini beyan etmek istediği" belirtilen açıklamada “Olayla ilgili şahısların, olaya ilişkin görüntüleri ellerinde bulundurmalarının avantajı ile bilinçli ve manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynayarak (kesip-düzenleyerek) yaşananları farklı şekilde lanse etmeye çalıştığının, bu amaçla görüntülerin medyaya bu şekilde servis edildiğinin bilinmesini isteriz. Bu şekilde medyaya servis edilen görüntülerde ilgili şahsın küfürleri, tehditleri ve müvekkile uyguladığı şiddete ilişkin kısımların kesildiğine dikkat çekmek isteriz” ifadelerine yer verildi.