Halil Kumova'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sinema filmi "Zalo"nun çekimleri için önceki gün Malatya’daki film setinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren ve ağır zatürreye bağlı solunum yetmezliği olduğu öğrenilen 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kumova’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesi tarafından defin için İstanbul’a götürülürken, setteki diğer çalışan ve oyunculara da Malatya’da test yapıldı.

Testlerde film çekiminde görevli 4 kişinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı söylenirken, filmin başrol oyuncularından oyuncu Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Oyuncular Sendikası, oyuncu Halil Kumova'nın ölümünün ardından dün bir açıklama yaparak, film sektöründeki sendikalardan yapımcı birliklerine tüm örgütlere Covid-19 önlemleri gündemli "ortak masa" çağrısında bulunmuştu. Sendika, zatürre tanısı ile tetkikleri yapılan ve ilaç tedavisi verilerek istirahat etmesi söylenen Kumova'nın şikayetlerinin artması sonrası hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.