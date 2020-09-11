Halil Kumova'nın ardından Oyuncular Sendikası'ndan çağrı: Covid-19 gündemli 'ortak masa'

Oyuncular Sendikası, film çekimi için bulunduğu Malatya’da rahatsızlandıktan sonra yaşamını yitiren oyuncu Halil Kumova'nın ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada film sektöründeki sendikalardan yapımcı birliklerine kadar tüm örgütlere "Covid-19 önlemleri" gündemli "ortak masa" çağrısı yapıldı. Sendika tarafından Kumova'nın ölümüyle ilgili şöyle denildi:

"Yapım tarafından aldığımız bilgiye göre, meslektaşımız birkaç gün önce rahatsızlanıyor, götürüldüğü hastanede zatürre tanısı ile tetkikleri yapılarak ilaç tedavisi verilerek istirahat etmesi söyleniyor. İki gün dinlendikten sonra şikayetleri artıyor ve yapım ekibi ile yeniden hastaneye gitmeye hazırlanırken otelde fenalaşıp ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılıyor."

'10'dan fazla sette vaka görüldü'

Sendika sinema, reklam ve dizi setlerinin pandemide devam etmesinin koşulunun tüm çalışanların sağlığının ve can güvenliğinin güvence altına alınması olduğu söyledi. Ayrıca 10'dan fazla sette vaka görüldüğünü hatırlatarak, "Türkiye’de Covid-19 Kısıtlamaları Altında Film Yapımlarında Güvenli Çalışma Koşulları ve Alınması Gereken Önlemler" konulu kılavuzun uygulanmasını istedi.

Açıklamada, "daha fazla can kaybı yaşanmaması ve gerekli önlemlerin alınabilmesi" için sendikalar, yapımcı birlik ve dernekler, meslek örgütleri temsilcileri acil bir "masa" kurmaya davet edildi.