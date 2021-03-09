Hakkını arayan Pamukkale işçileri soL TV'de

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 Tarih ve Gelecek

3 Mart İnkılap Kanunları

3 Mart 1924'te kabul edilen İnkılap Kanunları cumhuriyet tarihi açısından son derece önemli. Bu kanunlarla Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı mensuplarının Türkiye dışına çıkarılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu çıkarıldı. Şer'iye ve Evkaf ve Harbiye Bakanlıkları kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Bunlar ne anlama geliyordu ve neden hayati öneme sahiplerdi? Tarih ve Gelecek'te Volkan Algan soruyor, araştırmacı-tarihçi Barış Zeren yanıtlıyor.

20.00 İşçiden

Emeğin karşılığını vermemek en büyük ihanet

İşçiden bu hafta, iki ayrı özel gündemle yayınlanıyor. İlkinde, aylarca ücretlerini alamayan ve zorlu koşullarda çalışmaya mahkum edilen Pamukkale Turizm emekçileri, nasıl biraraya geldiklerini ve mücadele ederek elde ettikleri kazanımları aktarıyor. Programda ayrıca, Türkiye'deki göçmen ve mülteci kadınlar Komünist Kadınların 8 Mart çağrısına seslerini katıyor.

21.00 soL Bakış

Emekçi Kadınlar sokaklardaydı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ülkenin pek çok yerinde yapılan toplantılarla kutlandı. soL Bakış 8 Mart kutlamalarını mercek altına aldı.

21.30 Burası Ankara

Sendikalar gazeteyi elimden alacak

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu gazeteci/medya ombudsmanı Faruk Bildirici.

Erkan Yıldız ve Faruk Bildirici darbe sırasında gazetecilik yapmanın zorluklarını, AKP medyasının hallerini, alternatif medyayı, Ahmet Hakan'ın yazılmamış portresini, Aydın Doğan'ın sendika korkusunu konuşuyor.