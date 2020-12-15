'Hakkında soruşturma başlatıldı' denilmişti: Çakıcı ifadeye bile çağrılmamış

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, geçtiğimiz ay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerde bulunmuştu.

Bu tehdit açıklamaları sonrası Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmiş, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çakıcı hakkında savcılığın soruşturma başlattığını doğrulamıştı.

Ancak bu açıklamaların üzerinden haftalar geçmesine rağmen Çakıcı'nın ifadeye dahi çağrılmadığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ve yine Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Çakıcı, "Daha evvel de söyledim Sayın Öztrak sen ve genel başkanın yiğit adam olsanız arkanıza PKK'yı ve DHKP-C almışsınız, onlara beni öldürecek kadar yürek yok mu sizde. Erkeklik şikâyet etmek ve devletin zırhını giyip konuşmak değildir, Merak etmeyin Türkiye Cumhuriyeti savcılığı çağırdı an mutlaka gidip ifade mi vereceğim" ifadesini kullandı.