Hakkında 'kara para aklama' soruşturması vardı: Biofarma’yı operasyondan hemen önce satmış

Hakkında önce mal varlığına el koyma ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen, bu karar kaldırıldıktan 2 ay sonra yapılan operasyonda ise yurt dışına kaçtığı "öğrenilen" Sezgin Baran Korkmaz'ın Biofarma İlaç için İsviçreli bir grup ile 12 Temmuz'da gizlilik sözleşmesi imzalayarak satış için masaya oturduğu ve 14 Aralık'ta da satışın gerçekleştiği öğrenildi.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, şirketin satışı Türkiye'de tescil edildi. SBK Holding yönetimden tamamen ayrıldı.

Öte yandan şirketin satılış tarihi oldukça dikkat çekici. Aralık ayının ortasında Biofarma'yı satan Korkmaz, bu satıştan iki hafta sonra yapılan bir operasyona konu olmuş, Korkmaz'ın yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

SBK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Biofarma’yı satın aldıklarında “Umut vadeden Türk şirketlerini yabancılardan alarak tekrar Türk yapacağız” açıklaması yapmıştı.

Korkmaz hakkında 132 milyon dolar kara para aklandığı gerekçesiyle gözaltı kararı bulunuyor.