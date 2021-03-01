Hakkari'de 15 gün daha eylem yasağı

Hakkari Valiliği ilde 15 gün süreyle miting, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklaması, anma toplantısı gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Yasağın gerekçesi olarak "salgının yayılmasının önlenmesi" ve "meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi" gösterildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içinde 2 Mart 2021 tarihi saat 00:01’den 16 Mart 2021 tarihi saat 23:59’a kadar on beş (15) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının YASAKLANMASI kararı alınmıştır."