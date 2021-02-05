Hakimden öğrencilere soru: Anayasa maddelerini nereden biliyorsun?

Kadıköy'de Boğaziçi ile dayanışma eyleminde gözaltına alınan 23 kişiden 10'u tutuklama talebiyle, 11'i ev hapsi ve yurtdışı yasağı yoluyla adli kontrol talebiyle 2'si yurtdışı çıkış yasağı talebiyle sulh cezaya sevk edilmişti.
Avukat Dayanışması, söz konusu mahkemedeki sorgulamanın içeriğine ilişkin dikkat çeken bilgiler aktardı:
- "Anadolu Adliyesi’nde sulh ceza hakimi; 'daha önceki rektör değişikliklerinde eylem yaptın mı, bu eylemleri üzerine vazife mi görüyorsun' gibi suçlamanın dayanağı olmayan sorularla yasak usullere göre sorgu yapıyor."
- "Sulh Ceza Hakimi tarafından öğrencilere; 'bu rektör seçimi yasal değil mi, niye karşı çıkıyorsun, kendi üniversitende de eylemlere katıldın mı' şeklinde sorular yöneltiliyor" paylaşımında bulundu."
- "Bir sulh ceza sorgusu düşünün, Anayasa maddelerinin şüpheli tarafından bilinmesinin hakimde rahatsızlık yarattığı... İşte, Boğaziçi dayanışma eylemine katılan kişilere sulh ceza Hakimliği’nde sorulan trajikomik soru: Anayasa maddelerini nerden biliyorsun?"
Öğrencilere ilişkin karar henüz açıklanmazken, Çağdaş Hukukçular Derneği, "Sulh Ceza Hakimliğinde tutuklamaya sevk edilen 10 kişi hakkındaki kararı bekliyoruz. Duruşma salonu önüne çevik yığınağı yapıldı. Kararı bekliyoruz" paylaşımında bulundu.