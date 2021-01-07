Hakim ve savcıların yarısı son 4 yılda işe alındı

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, 2000 yılında 9 bin 4 olan hâkim/savcı sayısının 2019 sonunda yüzde 127 artışla 20 bin 629’a ulaştığına işaret ederek aktif görevde olan hâkim ve savcıların 10 bin 600’ünün yani yarısından fazlasının 2016’dan sonra mesleğe kabul edildiğini, bunun ciddi sorunlar doğurduğunu belirtti.

Cumhuriyet'ten sefa Uyar'a yaptığı açıklamada Esen, ihtiyaçtan fazla alım yapıldığını, kısa sürede yapılan toplu alımların, meslek mensuplarında kıdemsizlik sorununa yol açtığını vurguladı.

2016-2019 yıllarını kapsayan dönemde toplam 10 bin 600 hâkim/savcı adayının mesleğe kabul edildiğini kaydeden Esen, “Bu rakam, 2019 sonu itibarıyla görevli toplam 20 bin 629 hâkim/savcı sayısının yarısından fazladır. 2019 sonu itibarıyla iki görevliden birinin bu yıllar arasında atamasının yapıldığı, dolayısıyla meslekteki kıdemlerinin 4 yılın altında kaldığı anlaşılmakta” ifadelerini kullandı.

Hızlı ve yoğun personel alımlarında 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle 3 bin 932 hâkim/savcının görevine son verilmesinin etkili olduğunu kaydeden Esen, “Toplu alımların sadece görevlerine son verilenlerden doğan personel açığının kapatılması veya yeni faaliyete geçirilmiş mahkemelerdeki personel ihtiyacını karşılamaya ilişkin olmadığı görülmekte. Zira personel ihtiyacının üzerinde alımlar yapılmıştır” dedi.

Esen, şunları kaydetti: “Yapılacak toplu alımların meslek mensupları arasında olması gereken kıdem farkını ortadan kaldıracağı, aynı kıdemde olan personelin görevlendirilmelerinde güçlüklerle karşılaşılacağı, bu suretle çalışma barışının olumsuz etkileneceği göz ardı edilmemeli. Yapılacak sınavlarla hukuk fakültelerinin en iyi mezunlarının mesleğe kazandırılması sağlanmalı. Hâkim/ savcı yardımcılığı kurulması ve hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi gerekmekte.”