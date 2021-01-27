'Hakim ve savcılara sosyal medya yasağı geliyor'

AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda ele alınan hukuk reformuna ilişkin taslak metne göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2019’da kabul edilen Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde de yer alan hakim ve savcıların sosyal medya kullanmasıyla ilgili adım atılacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre; hakim ve savcıların sosyal medya kullanmasına kısıtlama ya da yasak getirilmesi planlanıyor. HSK’nın bildirgesinde, hakim ve savcıların tarafsızlığı korumak için sosyal medyada yorum ve paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiği belirtiliyordu.