Hakan Şükür'den 'Emre Belözoğlu' açıklaması

Hakkında yakalama kararı bulunan ve Cemaat firarisi olarak ABD'de yaşayan Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Emre Belözoğlu bugün benim çok daha ötemde suçlanması gereken bir isim. Eğer bunların suç olduğu kabul edilirse..." iddiasında bulunan Şükür, "Okan Buruk, Hakan Ünsal, Fenerbahçeli eski oyuncular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol. Sosyal medyada gördüğüm şekliyle hepsinin ifadesine yansımış ve evlerinde buluşulmuş" ifadesini kullandı.

Şükür, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kime ve neye göre yakınlığıyla koskoca Türkiye'nin bir numaralı sivil toplum kuruluşlarından biri Fenerbahçe'nin başına menajer olarak ve şimdi de antrenör olarak getiriliyor. Bakın suçu yok Emre'nin. Kesinlikle bir suçu var, işte 'bu da suçtur, bu da atılsın' diye demiyorum. Öteki arkadaşların ne suçu olabilir? Devlet mekanizmalarının 'kandırıldım' deyip işin içinden çıktığı bir dönemde 'kandırıldım' diyorlar."