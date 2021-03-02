Hakan Fidan'dan 2020 açıklaması: Ne kadar harcama yaptıklarını duyurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, 2020 faaliyet raporunda "teşkilat olarak yeni metotlar geliştirme", "oyun değiştiren stratejiler üretme" ve "değişime hızlı ve esnek uyum sağlama gayreti içinde olduklarını" söyledi.

Fidan, 2020 yılının analizini yaptığı yazıda "Teşkilat olarak, oyun değiştiren stratejiler üretme, istihbarat alanında yeni metotlar geliştirme, kendi tekniğini dünyadaki değişimler ışığında yenileriyle harmanlama, değişime en hızlı ve esnek şekilde uyum sağlama gayreti içerisindeyiz. Devletimizin köklü kuruluşlarından olan MİT, bir asra yaklaşan tarihin her döneminde ülkemizin bağımsızlığının ve gücünün önde gelen muhafızlarından biri olmuştur" dedi.

Yazıda ayrıca MİT'in yurtdışı faaliyetlerine ilişkin şu ifadelere yer verildi: Teşkilatımız 2020 yılı içerisinde kanunun verdiği yetki ve sorumluluk hâlinde, çatışma bölgelerinde ülkemizin millî çıkarları doğrultusunda aktif görevler üstlenmiş, dış istihbarat alanında etkinliğini artırmış, terörle mücadeleyi uluslararası boyuta taşımış, istihbarata karşı koyma alanında ülkemizi hedef alan casusluk faaliyetlerini deşifre etmiş, teknik istihbaratı çalışmalarının ana bileşeni hâline getirmiştir."

Raporda MİT’in çalışmalarına ilişkin detaylar bulunmazken, harcama bilgilerine kısaca yer verildi. Rapora göre, başlangıç ödeneği 2 milyar 182 milyon TL olan MİT Başkanlığı geçtiğimiz yıl toplamda 2 milyar 449 milyon TL’lik harcama yaptı.

MİT Başkanlığı'nın 2018 bütçesi 2 milyar 335 milyon lirayken, 2019 yılındaki bütçesi 2 milyar 157 milyon lira olarak açıklanmıştı.